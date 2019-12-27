Atiye'nin yıldızı Beren Saat'e Nurseli İdiz'den şoke eden suçlama bakın neler söyledi

Şimdi böyle değil: "Beren çok başka yerlerde olabilirdi. Biz ustalarımızı hep anarız ama şimdi böyle olmuyor. 2001 miydi, 2002 miydi hatırlamıyorum. Yarışmadan çıktılar Engin Akyürek ile birlikte.''

İşte Nurseli İdiz'in o sözleri