Atiye'nin yıldızı Beren Saat'e Nurseli İdiz'den şoke eden suçlama bakın neler söyledi
Beren Saat'in seneler önce katıldığı güzellik yarışmasında jüri üyesi olan Nurseli İdiz, Beren Saat'i vefasızlıkla suçladı. Engin Akyürek'i yere göğe sığdıramadı.
Usta oyuncu Nurseli İdiz, dün Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa adlı magazin programına katıldı. Canlı yayında samimi yorumlarıyla dikkat çeken İdiz, Atiye dizisi ile gündeme gelen Beren Saat'i hedef aldı ve suçladı.
Yıllar önce yayınlanan Türkiye Yıldızları'nda jüri üyeliği yaparken Beren Saat'i kendilerinin seçtiğini söyleyen Nurseli İdiz, dikkat çeken açıklamalarında şunları söyledi:
Oyunculuğu ikinci plana attı: "Beren'i biz seçtik 'Türkiye'nin Yıldızları' programında, bundan hiç bahsetmez ama… Son zamanlarda oyunculuğunu ikinci plana attı gibi geliyor. Özel hayatıyla, paylaşımlarıyla vs. Bu yeni dizisinde daha iddialı gibi."
Şimdi böyle değil: "Beren çok başka yerlerde olabilirdi. Biz ustalarımızı hep anarız ama şimdi böyle olmuyor. 2001 miydi, 2002 miydi hatırlamıyorum. Yarışmadan çıktılar Engin Akyürek ile birlikte.''