Atiye'nin yıldızı Beren Saat Yıldız Teknik Üniversitesi'nde alkış tufanı kopardı!

Ödül töreninden ayrılırken kendisini bekleyen muhabirlerle sohbet eden Beren Saat, neşeli halleriyle dikkat çekti. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Saat, boşanacakları konuşulan eşi Kenan Doğulu ile barışmasıyla ilgili sorulara "İyiyiz, iyiyiz ya" cevabını verdi.