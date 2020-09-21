Atiye'nin yıldızı Beren Saat aylar sonra ilk defa paylaştı! Binlerce beğeni aldı
Boşanma iddialarıyla sık sık gündeme glen Beren Saat'in aylar sonra paylaştığı fotoğraf magazin gündemini sarstı.
Oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu, 2014 yılında Los Angeles'ta dünyaevine girmişti. Aşk hayatlarında soğuk rüzgarlar ile ikili sık sık gündeme gelmişti.
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Geçtiğimiz haftalarda birlikte tatile çıkan Beren ve Kenan çifti ilişkilerinde kara bulutlardan eser kalmadı mesajı vermişti.
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Uzunca bir süre boşanacakları iddia edilen ve paylaşımlarıyla çok konuşulan Saat, Kenan Doğulu ile verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.
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Mayıs ayından beri ilk defa birlikte fotoğraf paylaşan Beren saat sosyal medyanın gündemi oturdu.
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