Atiye'nin başrolü Mehmet Günsür'den Fi'deki rol arkadaşı Serenay Sarıkaya itirafı
Atiye dizisinde Beren Saat ile başrolü paylaşan Mehmet Günsür'den eski rol arkadaşı Serenay Sarıkaya ile ilgili bir itiraf geldi.
Netflix'in ikinci orijinal Türk dizisi Atiye'nin başrol oyuncusu Mehmet Günsür, YouTube'da herkes tarafından ilgiyle izlenen 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu. Hayatına dair samimi açıklamalar yapan Günsür'ün en dikkat çeken açıklaması Fi dizisinde beraber rol aldığı Serenay Sarıkaya hakkında söyledikleri oldu.
İşte Mehmet Günsür'ün açıklamalarından öne çıkan kısımlar:
İtalya'da olmamın sebebi: - Babam kuantum fizikçisi değil. Babam ODTÜ mezunu bir endüstri mühendisi, fizikle ilgisi yok. Ablam da bale kareografı değil. Sanatla iç içe olduğum bir ailede büyüdüm. Annem öğretim görevlisi, babam endüstri mühendisi ama sanat damarları kuvvetliydi. Belki de şu anda İtalya'da olmamın nedenlerinden biri bu olabilir.
Genç kızların sevgilisi: - Hiç aynaya bakıp 'Bana ayrılan genç kızların sevgilisi rolünün sonuna geldik' demedim. O aynaya bakınca değil, eski fotoğraflara bakınca oluyor. 'Vay be, gençmişim' diyorsun. Genetik bir şansım var.
- Hiç estetik yaptırmadım. Hiç merak da etmedim.