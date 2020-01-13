Atiye'deki sevişme sahneleri olay olmuştu aşk bombası patladı!

Atiye 8 bölümden oluşan ilk sezonu ile Netflix'in en çok izlenen dizisi oldu. Daha önce hiç işlenmemiş konusu ile fırtınalar estiren Atiye dizisi sosyal medyanın da en çok konuştuğu dizilerden biri oldu. Cesur sevişme sahneleri ise dizinin önüne geçti.