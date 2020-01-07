Atiye'de sevişme sahnesiyle olay olan Melisa Şenolsun pozlarıyla ortalığı salladı
Atiye'de Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger gibi isimlerle beraber rol alan Melisa Şenolsun, yeni sosyal medya paylaşımlarıyla beğenileri topladı.
Netflix'in ikinci orijinal dizisi Atiye'nin yayımlanmasıyla magazin gündeminde sevişme sahneleriyle olay olan Melisa Şenolsun, sosyal medya hesabı Instagram'da ELLE dergisine verdiği pozları paylaştı.
Atiye'de Beren Saat'in kardeşi Cansu rolüyle dikkatleri üzerine çekmişken rol arakadaşı Metin Akdülger ile sevişme sahnelerinin oldukça konuşulduğu Şenolsun, ELLE Ocak sayısına kapak oldu.
Instagram hesabından ELLE için verdiği pozları payalaşan Şenolsun, beğenileri topladı. Röportajda ''Şöhretle aranız nasıl" sorusu sorulan başarılı oyuncu cevabıyla da dikkat çekti:
Şenolsun, "Başından beri hedefim şöhret olmadığı için buna takılmadım. Tabii ki ünlendikçe günlük hayatım kısıtlanmalara doğru gidiyor ama ben yine de kısıtlanmayacağım yerlere gidip özgürce yaşamaya çalışıyorum" cevabını verdi.