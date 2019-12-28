Atiye'de Metin Akdülger Beren Saat'in ardından Melisa Şenolsun'la sevişti olay oldu
Netflix'in ikinci orijinal Türk dizisi Atiye'ye Beren Saat ile Metin Akdülger'in sevişme sahnesinin ardından Melisa Şenolsun'un sahnesi damga vurdu.
Beren Saat, Mehmet Günsür, Melisa Şenolsun, Metin Akdülger gibi ünlü isimleri bir araya getiren Atiye dizisinin dün ilk 8 bölümü yayımlandı. Netflix'in Hakan Muhafız'ın ardından ikinci orijinal dizisi Atiye'ye ise ardı ardına gelen sevişme sahneleri damga vurdu.
Atiye'nin deli dolu kardeşi Cansu karakterine hayat veren Melisa Şenolsun, dizide ablasını hem çok seven hem de onun yanında silik kalmaktan ve hep birilerinin bir şeyi olmaktan sıkıntı duyan bir genç kadını oynuyor. Herkesin yardımına koşan Cansu bir an aşk karşısında güçsüz kalıyor.
Cansu, büyük bir hata yapıyor ve ablasının nişanlısı ile birlikte oluyor.
Dizinin Beren Saat ve Metin Akdülger ile çok konuşulan cesur sahnesinin ardından bir diğer olay sevişme sahnesi Melisa Şenolsun'a ait. Genç oyuncunun başarılı oyunculuğunun yanı sıra cesur sahneleriyle çok konuşulacağı şimdiden netlik kazandı.