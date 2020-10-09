Atiye dizisinin yıldızı Melisa Şenolsun makyajsız yakalandı koşar adım uzaklaştı
Netflix'in sevilen Türk dizilerinden biri olan Atiye'nin yıldızı Melisa Şenolsun, AVM'de makyajsız yakalandı.
Zaman zaman sevişme sahneleri nedeniyle eleştiriler alsa da izlenmesi oldukça iyi giden Atiye dizisinde Elif karakterine hayat veren Melisa Şenolsun, son zamanlarda aşk hayatıyla adından söz ettiriyor.
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Akşam saatlerinde sevgilisi Umut Evirgen'in aracı ile alışveriş merkezine gelen genç oyuncu, sade ve spor giyimi ile dikkat çekti.
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Tek başına çıktığı alışveriş turunda uzun süre telefon ile konuşan Şenolsun, muhabirlerin sorularını yanıtlamadan hızlı adımlar ile alışveriş turuna devam etti.
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Öte yandan taze aşıklara Evirgen'in kıskançlık krizine girdiği ve bu nedenle Şenolsun'un sosyal medya hesabı Instagram'dan erkek arkadaşlarını sildiği iddiası soruldu.
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