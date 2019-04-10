Atiye dizisinin setinde korkunç kaza! Bir çalışan hayatını kaybetti

Dünyanın en çok kullanılan online dizi ve film izleme platformu Netflix'in, Hakan: Muhafız'dan sonra ikinci orijinal Türk dizisi olan Atiye'nin çekimlerinde korkunç bir kaza gerçekleşti. Çıkan haberlere göre sette boya işleriyle uğraşan Hasan Karatay isimli bir gencin, iş güvenliği ihmali nedeniyle hayatını kaybettiği söylendi.