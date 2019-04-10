Atiye dizisinin setinde korkunç kaza! Bir çalışan hayatını kaybetti
Geçtiğimiz günlerde çekimleri başlanan ve Beren Saat'in başrolünü üstlendiği Netflix dizisi Atiye'nin setinde, bir çalışan hayatını kaybetti.
Dünyanın en çok kullanılan online dizi ve film izleme platformu Netflix'in, Hakan: Muhafız'dan sonra ikinci orijinal Türk dizisi olan Atiye'nin çekimlerinde korkunç bir kaza gerçekleşti. Çıkan haberlere göre sette boya işleriyle uğraşan Hasan Karatay isimli bir gencin, iş güvenliği ihmali nedeniyle hayatını kaybettiği söylendi.
Sette geçirdiği kazanın ardından apar topar hastaneye kaldırılan Hasan Karatay, hastanede yapılan tüm müdahalelere karşı hayatını kaybetti. Beyin ölümü gerçekleşen genç ismin vefat haberinin duyulmasının ardından meslektaşlarından başsağlığı mesajı yağdı.
Olayın ardından Oyuncular Sendikası’ndan yapılan açıklamaya göre, Hasan Karatay’ın ağır ihmaller sonucu yaşamını yitirdiği ifade edilirken, sürecin takipçisi olunacağı bildirildi. İşte Oyuncular Sendika'sının olayla ilgili yaptığı açıklama...
"06.04.2019 tarihinde OG Medya isimli yapım şirketinin "Atiye" (The Gift) Netflix internet dizisinin setinde çalıştığı sırada set işçisi arkadaşımız Hasan Karatay'ın ağır ihmaller sonucu bir "iş kazası" geçirdiğini ve 09.04.2019 salı günü hayatını kaybetmiş olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.