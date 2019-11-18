Atiye dizisinin fragmanı yayınlandı Beren Saat olay yarattı
Netflix'te yayınlanacak olan Atiye dizisinin fragmanı yayınlanınca başrol Beren Saat sosyal medyada gündem oldu.
Netflix'in ikinci orijinal dizisi olan Atiye'nin ilk fragmanı yayınlandı. Atiye'nin başrolünde başarılı oyuncu Beren Saat olunca ilk fragmanın yayınlanmanın ardından Saat, sosyal medyada gündem oldu.
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Beren Saat'in hayranları, dizisinin fragmanının yayınlanmasıyla birlikte ünlü oyuncuya #BerenSaat hashtagi ile destek oldu.
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Beren Saat de Atiye dizisin ilk fragmanını kendi sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni övgü dolu yorum aldı.
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Netflix'in ücretli bir dizi film izleme platformu olması nedeniyle ise bazı sosyal medya kullanıcıları, ''Keşke TV'de olsaydı da izleseydik. Şimdi nasıl izleyebileceğiz'' diyerek isyan etti.
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