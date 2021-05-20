Atiye dizisinin 3. sezonu ne zaman belli oldu Beren Saat başrolde
Netflix'te yayımlanan Atiye dizisinin 3. sezon tarihi ortaya çıktı. Beren Saat'in başrolde yer aldığı Atiye merakla bekleniyor.
Beren Saat, Melisa Şenolsun, Mehmet Günsür, Metin Akdülger gibi başarılı isimlerin oynadığı Atiye dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu. Şimdiye kadar 2 sezonu yayımlanan Atiye dizisinin 3. sezonu 17 Haziran günü yayınlanacak.
Netflix Türkiye'de yayımlanmasına günler kalan Atiye dizisi için heyecan giderek artıyor. Oyuncuların hayranları ve Atiye dizisinin meraklıları 3. sezon için artık gün sayıyor.
Beren Saat'in başrolünü üstlendiği dizi ilk sezonundaki bazı kusurlar nedeniyle eleştirmenler tarafından pek beğenilmedi ve dizinin ikinci sezonu da bu durumu değiştirecek bir yenilik sunmadı.
Fakat dizinin ve oyuncuların hayranları Atiye'nin 3. sezonundan umutlu. Netflix Türkiye'nin 3. sezonu şimdiden merak uyandırdı.