Atiye dizisine Beren Saat'in sevişme sahnesi damga vurdu Metin Akdülger'le rol aldı

Genç ve güzel bir ressamın mistik yolculuğunun anlatıldığı Atiye dizisinde Beren Saat, makyajsız olarak kameralar karşısına geçmesiyle çok konuşulmuştu. Atiye'nin yayımlanmasıyla Saat'in sevişme sahnesi, makyajsız hallerinden çok konuşulmaya başlandı.