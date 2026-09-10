Atina'da "Türkiye saldırır" korkusu ters tepti! Miçotakis geri vites yaptı

Yunanistan'da seçim tartışmaları sürerken Türkiye üzerinden yürütülen "ulusal tehlike" söylemi iktidar içinde de karşılık bulmadı.

Kathimerini, Miçotakis hükümetinin Türkiye ile kriz senaryolarından uzak durduğunu yazdı.

İddialara göre Yunan hükümeti seçimlerde istikrarlı yönetim mesajını kullanmaya devam edecek ancak Türkiye üzerinden korku ve panik oluşturacak söylemlerden kaçınacak.

"TÜRKİYE BİZDEN BİR ŞEYLER ALDI" İDDİASI ATİNA'YI KARIŞTIRDI

Yunanistan Sağlık Bakanı Georgiadis, Parapolitika radyosunda Yunanistan'daki uzun süreli hükümet boşluklarını Türkiye ile ilişkilendirdi.

"Tarihsel olarak Yunanistan'da ne zaman uzun süreli bir hükümet boşluğu yaşansa Türkiye bizden bir şeyler aldı."

Georgiadis, seçimlerin ardından Yunanistan'ın hükümetsiz kalması halinde "karşı taraftan bir saldırı" gelebileceğini öne sürerek 1996 Kardak krizi ile 2020'deki Meriç olaylarını örnek gösterdi.

Muhalefetteki PASOK ise hükümeti Türkiye üzerinden seçmeni korkutmakla suçladı. Parti Sözcüsü Tsoukalas, iktidarın "tehlikeli yollara saptığını" ve ulusal meseleleri parti çıkarlarına alet ettiğini savundu.

YUNAN HÜKÜMETİ KRİZ SENARYOSUNA FREN YAPTI

Tartışmanın büyümesinin ardından hükümet cephesinden daha temkinli bir mesaj geldi. Hükümet Sözcüsü Marinakis, Türkiye ile sıcak çatışma ihtimaline ilişkin soruya şöyle cevap verdi:

"Bizi böyle bir sonuca götürecek hiçbir şey yok. Halk arasında panik havasına neden olmayalım."

Kathimerini, hükümetin seçimler öncesinde güçlü ve istikrarlı yönetim mesajını öne çıkarmak istediğini ancak bunu "şantajcı bir şekilde" yapmayacağını yazdı.

Yunan basını da Türkiye üzerinden kurulan sıcak çatışma senaryoları iktidarın resmi söyleminde karşılık bulmadığını hatırlattı.

MİÇOTAKİS TÜRKİYE KIYILARININ KARŞISINA GİDİYOR

Atina'daki tartışmalar sürerken Miçotakis'in programındaki Meis ziyareti de Yunan basınının gündeminde. Protothema'ya göre Yunanistan Başbakanı, Paris'teki Macron görüşmesinin ardından cuma-pazar günlerini Meis'te geçirecek ve 13 Eylül'deki etkinliklere katılacak.

Meis, Türkiye'nin Kaş ilçesinin hemen karşısında bulunuyor. Protothema da ziyaretin zamanlamasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç gün önce Kaş üzerinden verdiği mesajla birlikte ele aldı. Gazete, Erdoğan'ın "Kaş'tan Yunanistan'a doğru sesimizi yükseltirsek bizi duyarlar, değil mi?" sözlerini hatırlatarak, Miçotakis'in pazar günü "diğer tarafta" olacağına işaret etti.

"ANKARA'YA KARŞI DESTEK ARAYIŞINDA"

Meis ziyareti öncesinde diplomatik temaslarını yoğunlaştıran Miçotakis, önce Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Hristodulidis ile El Alameyn'de bir araya geldi, ardından Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü.

Yunan basınına göre Atina'nın diplomasi trafiği, Türkiye'nin Orta Doğu'daki artan etkisi ile Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nın ardından hız kazandı. Yunanistan, görüşmelerinde Ankara'ya ilişkin tezlerine destek ararken Yunan basını da Türkiye başlığının temasların önemli gündemlerinden biri olduğunu yazdı.

SIRADA BRÜKSEL VE RİYAD VAR

Miçotakis'in diplomasi trafiği Meis'le sona ermeyecek. Yunanistan Başbakanı ekim ayında Brüksel ve Suudi Arabistan'a gidecek. Riyad ziyareti ise Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke Anlaşması'nın ardından Atina'nın Körfez'deki dengeleri yakından takip ettiği bir dönemde gerçekleşecek.