Atın içler acısı hali yürekleri sızlattı
İhlas Haber Ajansı
Heybeliada'da bir atın sekerek güçlükle ilerlediği görüntü yürekleri sızlattı.
HEYBELİADA'da çekilen ve sosyal medyada paylaşılan bir görüntü yürekleri adeta sızlattı.Atın bu halleri sosyal medyada gündem olurken, vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.
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Ayakta güçlükle duran bir atın sekerek ilerlemeye çalıştığı görüntü görenlerin içini sızlattı.
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Bu anlar sosyal medyada paylaşılırken, vatandaşlar yetkililerden bu duruma son verilmesini istedi.
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İşte yürek sızlatan o video
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