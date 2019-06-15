Atın içler acısı hali yürekleri sızlattı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Atın içler acısı hali yürekleri sızlattı

Heybeliada'da bir atın sekerek güçlükle ilerlediği görüntü yürekleri sızlattı.

Atın içler acısı hali yürekleri sızlattı - Sayfa 1

HEYBELİADA'da çekilen ve sosyal medyada paylaşılan bir görüntü yürekleri adeta sızlattı.Atın bu halleri sosyal medyada gündem olurken, vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

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Atın içler acısı hali yürekleri sızlattı - Sayfa 2

Ayakta güçlükle duran bir atın sekerek ilerlemeye çalıştığı görüntü görenlerin içini sızlattı. 

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Atın içler acısı hali yürekleri sızlattı - Sayfa 3

Bu anlar sosyal medyada paylaşılırken, vatandaşlar yetkililerden bu duruma son verilmesini istedi.

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Atın içler acısı hali yürekleri sızlattı - Sayfa 4

İşte yürek sızlatan o video

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