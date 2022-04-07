Atilla Yeşilada doların 18 lira olacağı tarihi açıkladı! Dövizde kriz ya da deprem olacak
İslam Memiş'in "Doların baskılanması hiç sağlıklı değil… Günün birinde patladığında fena patlar" uyarısından sonra ekonomist Atilla Yeşilada da doların 3 ay içinde Aralık ayındaki 18 lira seviyesini geride bırakacağı tahmininde bulundu. "Döviz depremi yazı beklemez" diyen Yeşilada, "Merkez Bankası en fazla 3 ay içerisinde rezervi bitince teslim olacak" iddiasında bulundu.Abone ol
Ekonomist Atilla Yeşilada'dan korkutan dolar tahminleri geldi. "4-12 hafta içinde Aralık 2021 gibi bir döviz şoku daha yaşayacağız. Döviz depremi yazı beklemez" diyen Atilla Yeşilada, "Merkez Bankası en fazla 3 ay içerisinde rezervi bitince teslim olacak. Teslim olacak ne demek; sermaye kontrolleri gelecek" iddiasında bulundu. İşte Atilla Yeşilada'nın dolarla ilgili felaket senaryosu...
Merkez Bankası dolar satarak baskılıyor
- Benim şahsi hesabım; yılbaşından bu yana MB ısrarla reddetmesine rağmen 8 milyar dolardan fazla dolar satarak döviz kurunun yükselmesini engellemiş durumda. Bu da tabii yakında MB'nin cebindeki paranın biteceği anlamına gelir.
- Ben “Dövizde kriz ya da deprem olacak” derken -artık deprem, buhran, kıyamet hepsi aynı şey- iş buraya geliyor. Bugün Merkez Bankası dese ki “dolar çok yükseldi, bunun da tek çaresi ben gidip dolar satıp fiyatını düşüreceğim”, elinde 35 milyar dolar var...
Merkez Bankası en fazla 3 ay dayanabilir
- Siz bunun ayda net 6 milyar dolarını ithalat için veriyorsunuz, bunun dışında vadesi gelen dış borçlar var, bunlardan da ayda 1-2 milyar dolar gidiyor ve son 2 haftadır da milletimiz ve daha çok şirketler yeniden döviz almaya başladı, o da ayda 3 milyar dolar civarında. Nereden baksanız kaba hesapla ayda 10 milyar dolar gidiyor ve gelen yok.
- Bir yandan da dövizi kontrol etmek için bozduruyorsunuz, o yüzden “bir ayda da bitebilir” diyorum, çok satıyorsa bir ay, az satıyorsa en fazla 3 ay dayanır.
Sermaye kontrolleri gelecek! Ekonomik deprem olacak
- Merkez'in rezervi bitince teslim olacak. Teslim olacak ne demek; sermaye kontrolleri gelecek. Yani; “Türkiye'den artık dışarıya yatırım yapamazsınız” denir, halkın bankadaki döviz çekimi örneğin 10 bin dolarla sınırlandırılır.
- Bu da tabii Türkiye'de ekonomik bir depreme yol açacak, Türkiye'ye kimse kredi bile vermeyecek “Bizim de paramıza el koyarlar” diye ve oyun bitecek orada.