BIST 2.002
DOLAR 13,53
EURO 15,31
ALTIN 785,88
HABER /  EKONOMİ
ADV 10 Bin TL'lik Tatili 5 Bin TL'ye Alma Fırsatı!
ADV Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!

Atilla Yeşilada: Doğal gaz fiyatları yüzde 58 artacak!

Atilla Yeşilada: Doğal gaz fiyatları yüzde 58 artacak!

Ekonomist Atilla Yeşilada, Youtube kanalında yaptığı programda, doğal gaz fiyatlarının yüzde 58 oranında pahalanmasının beklendiğini ifade etti.

Abone ol

Ekonomist Atilla Yeşilada, videosunda küresel ve Türkiye'deki ekonomik gelişmelere dikkat çekti. FED'in 7 kez faiz artıracağını söyleyen Yeşilada, faizin sene sonunda yüzde 2 buçuğa kadar çıkacağını söyledi. Yeşilada, “FED bu sefer niyeti bozdu. Bu sene en az 4 kez faiz artırımı yapacak. 7 diyenler var. Lafı fazla uzatmak istemiyorum muhtemelen 2023 sonunda şuanda 0025 olan FED’in politika faizi yüzde 2,5’a çıkacak” diye konuştu.

"Bu sene ana parayı ödemeyi tercih edenlerin Türkiye’den çıkarttıkları döviz 10-15 milyar doları bulabilir”
Yeşilada, “Bir mesele daha var, faiz artırımlarına alışığız ama ilk defa 2008 finansal krizde karşımıza çıkan parasal genişleme politikalarının ters çevrilmesine hiç alışık değiliz. Yani FED 9 trilyona bulan bilançosunu yılın ikinci yarısından itibaren dağıtmaya başlayacak. Ve elindeki kesin olmayan tahminlere göre, her sene 1 trilyon doların bilançodan kesilmesi 125 baz puan faiz artırımına tekabül ediyor. Özetle, dış dünyanın bize uyguladığı faizler yükselecek ve dolar bulmak daha zorlaşacak” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin bir sene içinde ödememesi gerek dış borcun 165 milyar dolar olduğunu söyleyen ve bunun vadeli kısa vadeli borçlanmalarda 275 puan baz olduğunu bunun bu senenin sonunda 4’e gelecek senenin sonunda 5,5’a çıkabileceğini ifade ederek, “Bu sene yüksek faizlerden borçlanmak istemediği için ana parayı ödemeyi tercih edenlerin Türkiye’den çıkarttıkları döviz 10-15 milyar doları bulabilir” dedi.

Yeşilada, İran'la yaşanan doğalgaz kesilmesi sürecine de değindi. Yeniden bir doğalgaz krizinin yaşanabileceğini vurguladı. Doğalgaz sorunu açısından Ukrayna- Rusya krizinin de büyük bir etkisi olabileceğini belirtti.

Yeşilada, IMF'nin blog sitesinde yayımlanan bir raporu okuduğunu söyleyerek, bu sene doğalgaza %58 gibi bir zammın geleceğini vurguladı. Yeşilada "Ben IMF'in blogunu okudum. Bu sene doğal gazın yüzde 58 zamlanması bekleniyor" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD askerlerinden İdlib'de bir eve helikopter destekli operasyon
ABD askerlerinden İdlib'de bir eve helikopter destekli operasyon
Finansal Özgürlük İçin Kripto Yatırımı!
Finansal Özgürlük İçin Kripto Yatırımı!
Rahip Brunson yıllar sonra ortaya çıktı! Türkiye ABD'nin veremeyeceği şeyler istedi
Rahip Brunson yıllar sonra ortaya çıktı! Türkiye ABD'nin veremeyeceği şeyler istedi
Regaip Kandili bugün hayırlı kandiller mesajları 2022 resimli, kısa hadisli kandil sözleri
Regaip Kandili bugün hayırlı kandiller mesajları 2022 resimli, kısa hadisli kandil sözleri
Türkiye'nin İHA'ları Yunanistan'a dert oldu! 'Baş etmek çok zor'
Türkiye'nin İHA'ları Yunanistan'a dert oldu! 'Baş etmek çok zor'
Bugün kandil mi var Diyanet 2022 kandil takvimi Regaib Kandili bugün mü?
Bugün kandil mi var Diyanet 2022 kandil takvimi Regaib Kandili bugün mü?
Temel Karamollaoğlu'nun dayısı CHP senatörü çıktı! Org ve saz çalan Karamollaoğlu'nun eşi İngiliz ajanı mı?
Temel Karamollaoğlu'nun dayısı CHP senatörü çıktı! Org ve saz çalan Karamollaoğlu'nun eşi İngiliz ajanı mı?
Bugün kandil mi var 3 Şubat ne kandili Diyanet kandil takvimi 2022
Bugün kandil mi var 3 Şubat ne kandili Diyanet kandil takvimi 2022
Serdar Aziz cephesinden Galatasaray iddialarına yanıt!
Serdar Aziz cephesinden Galatasaray iddialarına yanıt!
Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem
Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem