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Atilla Tuna kimdir kaç yaşında aslen nereli Atilla Tuna evli mi?

Atilla Tuna kimdir kaç yaşında aslen nereli Atilla Tuna evli mi?

İstanbul Filarmoni Derneği başkanı Atilla Tuna işe aldığı genç kızı taciz etti, asansörde sıkıştırdı ve bana tem teslim olacaksın diyerek işiyle tehdit etti. Bu olayın ardından Atilla Tuna merak konusu oldu. Peki bugün açıklamaya yapacağım diyen Atilla Tuna kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi? İşte Atilla Tuna eşi ve 3 çocuğu

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İstanbul Filarmoni Derneği başkanı Atilla Tuna genç kıza yaptığı taciz ve tehditle günün konusu oldu. Dergi editörlüğü için işe aldığı Dilacan Ö'yü defalarca taciz eden, asansörde sıkıştıran ve bana adet döngünü haber vereceksin, tam teslimiyet istiyorum diyen Atilla Tuna'nın hayatı merak konusu oldu. 

İstanbul’un kültür ve sanat hayatının kültür toplumu ile entegre olmasını sağlamak amacıyla İstanbul Filarmoni Derneği 1945 yılında kuruldu. İstanbul Filarmoni Derneği başkanı ise Atilla Tuna’dır. Peki Atilla Tuna kimdir? Atilla Tuna nereli? Atilla Tuna kaç yaşında? Atilla Tuna evli mi? İşte Atilla Tuna hayatı.

Atilla Tuna kimdir: Üsküp (Makedonya) doğumlu olan Tuna, İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun olduktan sonra lisansüstü eğitimimi İstanbul Teknik Üniversitesi'nde tamamladı.

1985-97 yılları arasında Nokta, Cumhuriyet, Radikal, Söz, Gündem, Roza gibi günlük gazete ve dergilerde gazetecilik ve yazarlık yapan Tuna, 1997 yılında Antonina Turizm'i, 2008 yılında stanbul Walks adlı seyahat acentalarını kurdu. Antonina Turizm'de İngilizce, Makedonca, Sırpça ve Hırvatça dillerinde profesyonel turist rehberliği de yapan Tuna, İstanbul'un kültürel ve mimari mirasının korunması amacıyla kurulan Şehristanbul Derneği'nin de kurucusu. .

TÜRSAB Boğaziçi BYK, Beyoğlu Turizm Geliştirme Platformu (2003-2004), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Rehberler Odası, Rumeli Türkleri Dayanışma Derneği ve Rumeli Yönetici ve İşadamları Derneği (RUYİAD) üyesidir. 

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

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