Atıkları değerlendirdi! Adını verdiği tasarımlarla adını duyurdu

Yurt dışına da ihraç ediyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası'nın da Orhangazi Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı olan Seda Şentürk, ahşap ile lise yıllarında tanıştığını belirtti. Eşi ile birlikte 2011 yılında iş kurduklarını ifade eden Şentürk, "İlk dönemlerde fırça sapı üretimi yaptık, fakat bu işte zarar ettik. Daha sonra 'Ahşap üretiminin hangi dalında iş yapabiliriz?' diyerek, araştırdık. O dönemde ahşap palet üretimine geçtik. Fakat bu işi yürütürken çıkan atık ağaç parçalarını nasıl değerlendirebileceğimizi düşündüm ve böylelikle ahşap tasarım ürünleri üretmeye başladım. Ev eşyalarından süs eşyalarına, mutfak malzemelerinden ağaç saksı üretimine kadar birçok ürün ortaya çıkarmaya başladık" dedi.