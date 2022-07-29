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Atık su taştı TAG Otoyolu kapandı! Araçlar çamurun içinde kaldı işte son durum

Anadolu Ajansı
Atık su taştı TAG Otoyolu kapandı! Araçlar çamurun içinde kaldı işte son durum

GAZİANTEP Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) atık su arıtma tesisindeki setlerin taşması sonucu ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki (TAG) çamurlu suyun tahliyesi sürüyor. Açılan alternatif yollar sayesinde oluşan uzun araç kuyruğu sona ererken olası bir tehlikeye karşı AFAD ekipleri hazır bekletiliyor.

Atık su taştı TAG Otoyolu kapandı! Araçlar çamurun içinde kaldı işte son durum

Akşam saatlerinde OSB'nin atık su arıtma tesisindeki bazı pompalarda meydana gelen arızanın ardından atık suların taşındığı setlerin taşması nedeniyle otoyol araç trafiğine kapandı.

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Atık su taştı TAG Otoyolu kapandı! Araçlar çamurun içinde kaldı işte son durum

Derinliği yer yer iki metreyi bulan suyun otoyolda yaklaşık bir kilometrelik alanı kaplamasıyla bir tır çamur birikintisinin içinde kaldı.

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Atık su taştı TAG Otoyolu kapandı! Araçlar çamurun içinde kaldı işte son durum

Olayın hemen ardından alternatif yollar belirleyen ekipler, bekleyen araçları bu yollara yönlendirdi. Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından otoyoldaki uzun araç kuyruğu sona erdi. 

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Atık su taştı TAG Otoyolu kapandı! Araçlar çamurun içinde kaldı işte son durum

Otoyolda biriken çamurlu suyun tahliyesine başlandı. Onlarca iş makinesi, otoyolun çevresindeki dağlık yerlerden delikler açarak suyu tahliye ediyor.

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