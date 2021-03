Atiba'dan 'Beşiktaş'ta görev alacak mısın' sorusuna dikkat çeken yanıt

Beşiktaş'ın emektar futbolcusu Atiba Hutchinson, ''Şu an için devam etmek istiyorum. Şu an iyi hissediyorum. Vücudumla ilgili herhangi bir şikayetim yok. Sezon sonu devam edip etmeyeceğime bakacağım. Futbol kariyerim bittikten sonra Beşiktaş'ta görev almayı değerlendireceğim.'' dedi.

Beşiktaş Kaptanı Atiba Hutchinson, Nevzat Demir Tesisleri'nde derbi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Atiba Hutchinson'ın açıklamaları:

Büyük bir maç, uzun zamandır Fenerbahçe maçını bekliyoruz. İki zor Başakşehir maçından sonra bu maçı oynayacağız. Bu maçın bize kazandıracaklarının farkındayız. Özgüvenimiz yüksek. Yaptığımız şeyi yapmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe derbisinin bize kazandıracaklarını çok iyi biliyoruz.

Gereken her şeye sahibiz. Atmosfer dışarıdan da gözüküyordur, iyi atmosfer var. Uzun süredir böyle. Saha içinde ve dışında da atmosfer bize faydalı ve yardımcı olacak. Henüz kazanılmış bir şey olacak. Her maça tek tek bakıyoruz. Sezon sonu geldikçe de iyi hissediyoruz.

Hiçkimse takımdan büyük değil. Bir amaç için buradayız. Saha içinde ve saha dışında birliktelik önemli bir şey. Önemli olan takımımızın başarısı. Bu sezon çok iyi maçlar oynadık. Fenerbahçe ve Başakşehir maçlarını sayabilirim. Art arda maç kazanmak özgüvenimizi pekiştirdi. Üzüldüğümüz maç iç sahadaki Trabzonspor yenilgisiydi. İyi oynadık ama detaylarda kaybettik.

'Başarıya aç futbolcularımız var'

Her zaman elimden geleni yapmayı isteyen bir futbolcu oldum. Bu sezon çok fazla savaşçı futbolcumuz var. Başarıya aç futbolcularımız var. Her maça 3 puan hedefiyle çıkıyoruz. Kendi üzerime düşeni yapıyorum. Elimizden geleni aynı seviyede yapmaya çalışıyoruz. Önemli olan da bu.

Beşiktaş'ta görev alma

Hocamızın (Sergen Yalçın) sözlerini biliyorum. Bu sözlere teşekkür ediyorum. Şu anda benim için iyi gidiyor. Sezonun bitmesine 2 ay kaldı. şu an yaptığımız şeye odaklanmış durumdayım. Şu an için devam etmek istiyorum. Şu an iyi hissediyorum. Vücudumla ilgili herhangi bir şikayetim yok. Sezon sonu devam edip etmeyeceğime bakacağım. Futbol kariyerim bittikten sonra Beşiktaş'ta görev almayı değerlendireceğim.

'Üçüncü çocuğuma da şampiyonluk hediye etmek istiyorum'

Burada iki şampiyonluk yaşadım. Üç çocuğum var, bir şampiyonluk daha yaşayıp üçüncü çocuğuma da şampiyonluk hediye etmek istiyorum. Orijinal olarak mevkim 6 numara. Ama hücumada doğru zamanda çıkıp takımıma katlı vermek istiyorum. Takımda çok kaliteli hücum oyuncularımız var. Ama ben 6 numarayım. Maçın içerisinde hücuma katkı vermem gereken zamanlarda da katkı veriyorum.

'3 puan almak istiyoruz'

Derbiler zor maçlar. Her iki takım içinde önemi yüksek. Ligdeki yeri iyi olan iki takım sahada olacak. Biz bu maçın önemini ve ne oynamamız gerektiğini biliyoruz. Fenerbahçeli oyuncular da aynı şekilde. Bir savaş olacak. Herkes alabileceği maksimum puanı almaya çalışacak. Sezonun geri kalanı için belirleyici bir maç olacak. 3 puan almak istiyoruz. Şampiyonluk için bir yüzde vermek istemiyorum. Her maç gittikçe zorlaşıyoruz. Çok daha ileriyi düşünmeden maç maç gitmek istiyoruz.

Josef'in performansı

Josef'in performansı beni ve takım arkadaşlarımı rahatlatıyor. Beni birazcık ileri seviyeye taşıyor. Josef takımın yaptığı tüm hataları kapatıyor. Takımımızın yükünü çekiyor ve seviyeyi yükseltiyor. Benim işimi kolaylaştırıyor. O bölgede oynayan oyuncuların sahip olması gerektiği tüm özelliklere sahip. Onunla oynamaktan dolayı memnunum.

Larin'in form grafiği

Larin de bütün sezon boyunca çok iyi oynadı. Hücumda eksiklik yaşadığımızda o eksikliği tamamlayan oyunculardan bir tanesi. Bu seviyede oynaması beni mutlu ediyor. Takıma katkı sağlıyor.