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Atiba Beşiktaş'ta kalacak mı? Merak edilen soruyu yanıtladı

Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson, Atakaş Hatayspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Tecrübeli orta saha, Beşiktaş'taki geleceğiyle ilgili sorulan soruya '1 yıl daha oynamayı düşünüyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Sezon sonunda kulüp ile bu konuyu görüşeceğim' diyerek cevap verdi.

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Takımının, Hatayspor karşısında 7-0'lık galibiyetini NTV'ye değerlendiren Kanadalı oyuncu, henüz şampiyon olmadıklarını ve son 3 maçı da kazanmak istediklerini söyledi. 

Atiba, "Henüz hiçbir şey bitmedi. Şampiyon olmamız için 4 puan daha gerekiyor. Biz bildiğimiz gibi oynamaya devam edeceğiz. Çok iyi bir takımız. Bu sezon performansımızda takım olmamızın çok önemli etkisi var." diye konuştu.

Atiba, "Ne zaman şampiyon oluruz, Galatasaray maçında şampiyonluğumuz kesinleşir mi bilmiyorum. Bu bizim düşündüğümüz bir konu değil. Kazanmaya devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı sorulan Atiba, "Açıkcası 1 yıl daha oynamayı düşünüyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Sezon sonunda kulüp ile bu konuyu görüşeceğim. Hâlâ sahada olup, mücadele edecek gücü kendimde hissediyorum." dedi.

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