Athena grubunun konser ücreti ortaya çıktı Ekrem İmamoğlu tepki çekti

Her şey çok güzel oldu değil mi Gökhan?

Sabri İşbilen, paylaştığı görüntülerin altına "İsraf israf diye ortalığı ayağa kaldıran Ekrem İmamoğlu, Gökhan Özoğuz'a 150 bin lira ödeme yapmış. Senin için her şey çok güzel oldu değil mi Gökhan Özoğuz? Artık yeni twitlerini bekliyoruz." ifadelerini yazdı.