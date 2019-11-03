Athena Gökhan'a yobaz diyen Ahmet Hakan'a kendisinden cevap!
Athena Gökhan köşesinde kendisi için "bir yobazın yaptığından zerre kadar fark yok" diye yazan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a sosyal medya hesabından cevap verdi.
Athena Gökhan 29 Ekim'de gündeme bomba gibi düşen metrodaki cübbeliye taciz olayı ile ilgili tweet atmış bunun cumhuriyet düşmanlığı olduğunu söylemişti. bunun üzerine Ahmet Hakan köşesinde bu tweete cevap vermişti. Athena Gökhan'dan Hakan'a cevap gecikmedi.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’ın dün yayınlanan köşesinde hakkında yazdıklarına, müzisyen Gökhan Özoğuz "Öyle refleksler gelişmiş ki. En hassas olduğum 'insan ayırma' konusunda bile attığım tweet'i yorumlarken, tamamen tersi bir düşünce ile yazdığımı zannedebiliyor bazı kişiler" yanıtını verdi.
Ahmet Hakan yazısında Athena grubu solisti Özoğuz için şunları 'Athena Gökhan’a açık mektup' başlıklı yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:
“Metroda tacize uğradığı iddia edilen sarıklı cübbeli adamla ilgili olarak… ‘Bunun laiklik ve Cumhuriyet düşmanı olduğu kesin’ demişsiniz.
Yapmayın bunu Athena Gökhan Beyefendi. Çünkü bu yaptığınızla… Mesela uzun saçlı, küpeli, marjinal kıyafetli birini gördüğünde ‘Bunun din ve Allah düşmanı olduğu kesin’ diyen bir yobazın yaptığı arasında zerre kadar fark yoktur. Hakkaniyet duygusu olan vicdanlı insanlar…