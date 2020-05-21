Athena Gökhan Özoğuz Arda Turan'la fena dalga geçti bakın ne yazdı
Geçtiğimiz 19 Mayıs Günü'nü 23 Nisan ile karıştıran Arda Turan'ı Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz fena tiye aldı.
Gündemi oldukça yakından takip eden hatta zaman zaman yaptığı yorumlarla olay olan Gökhan Özoğuz, bu kez Twitter paylaşımında isim vermeden Arda Turan'la dalga geçti.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Turan'ı tiye alan Özoğuz, "Hocam 19 Mayıs Okuma bayramımızı kutlayan çıkmadı mı henüz?" yorumunda bulundu. Ünlü şarkıcının bu paylaşımı binlerce kişi tarafından beğenildi.
Peki, ne olmuştu?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video yayınlayan futbolcu Arda Turan, "19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" ifadesini kullandığı için birçok kişinin tepkisini çekmişti.
Bayramları karıştırdığı için gündem olan Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisini şu sözlerle savunmuştu: