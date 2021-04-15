Athena Gökhan isyan etti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca cevap verdi! Vakaları beraber artırmadık ama...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vakaların artışında sorumlu 84 milyon Türkiye vatandaşıdır" dedi. Gökhan Özoğuz, "Tavan yapan vakalardan ben neden sorumluyum ya?" die itiraz etti. Bakan Koca, "84 milyon beraber artırmadık vaka sayılarını ama birlikte mücadele etme sorumluluğumuz var" karşılığı verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın artan vakalarla ilgili "Sorumlu 84 milyon Türkiye vatandaşıdır" sözlerine ünlü sanatçı Gökhan Özoğuz, "Tavan yapan Vakalardan Ben neden sorumluyum ya?" diye tepki gösterdi. Athena Gökhan'ın paylaşımına cevap veren Bakan Koca, "84 milyon beraber artırmadık vaka sayılarını ama birlikte mücadele etme sorumluluğumuz var" dedi. İşte Bakan Koca ile Athena Gökhan arasındaki o paylaşımlar...
Athena Gökhan, "Vaka artışından sorumlu 84 milyon Türkiye vatandaşıdır" sözlerine itiraz edip sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Tavan yapan Vakalardan Ben neden sorumluyum ya ? 1 senedir Kendimle konuşmaktan şizofren oldum, Kongreye falan da yok. Sayın @drfahrettinkoca Aşıları etrafa saçmadan bir de bizi mi Aşılasanız acaba, belki biter Virüs. Boş boş Kapanacağımıza onu mu denesek?"
Athena Gökhan'ın bu çıkışı sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Sağlık bakanı Fahrettin koca Twitter üzerinden Athena'ya cevap verdi. Bakan Koca, "Gökhan Bey kardeşim, sorumluluk suçlamak manasına gelmez. Artan vaka sayısında suçumuz yok sorumluluğumuz var. 84 milyon beraber artırmadık vaka sayılarını ama birlikte mücadele etme sorumluluğumuz var. Destek olacağınızdan şüphem yok." ifadelerini kullandı.
Fahrettin Koca'nın cevabı üzerine Gökhan Özoğuz, "Bizler her zaman seve seve bu konuda elimizden geleni yapmaya hazırız. Bu mücadelemiz sırasında, özellikle aşı konusundaki gayretlerinizin de, halkımızın can güvenliği için artmasını rica ediyoruz. Kolaylıklar dilerim” dedi.