Ateş Kara Çin'den getirilen koronavirüs test kitlerinin kullanıma sokulmadığını açıkladı

Koronavirüsün ülkemizde görüldüğü tarihten itibaren sık sık ekranların karşısında geçip vatandaşı bilgilendiren Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara coronavirüs tedavisinde kullanılması için Çin'den getirilen test kitlerinin yanılma payının yüksek olduğunu belirterek, 'kullanıma sokmadık' dedi.

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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılması adına Çin'den getirilen test kitleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kara, test kitlerinin yanılma payının yüksek olduğu gerekçesiyle kullanıma sokulmadığını söyledi. Kara ayrıca, Türkiye'nin ikinci ve üçüncü bir sevkiyat gerçekleştirmeyeceğini söyledi.

Çin'den gelen tanı kitlerinin yanılma payı yüksek

Kara, Çin'den gelen testlerle ilgili ise çarpıcı bir bilgi paylaştı.

Çin'den gelen testlerin yanılma payının yüksek olduğunu belirten Kara, "Çin'den alınan hızlı testi aldık, testi denedik. Yanılma payı yüksek diye kullanıma sokmadık. İspanya'nın en büyük hatası bu oldu, test etmeden kullanıma soktular. İspanya sağlık bakanı da çıktı, özür diledi" şeklinde konuştu.

Yerli tanı kitleri kullanılıyor

Çin’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs tüm dünya için tehdit oluşturmaya devam ederken, Tük Bilim insanları yerli tanı kiti çalışmalarına başladı. Ankara’da faaliyet gösteren bir biyoteknoloji firması da COVID-19’un teşhisine yönelik bir tanı kiti geliştirdi. Üretimi 3 aşamadan oluşan kit, hastanın durumuna göre 10 ile 20 dakika arasında sonuç verirken, yurt dışından da talep görüyor.

Virüsn düşmanı güneş ve deterjan

Canlı yayında korona virüsü ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kara, virüsün düşmanını da açıkladı.

Prof. Dr. Kara, virüsün düşmanlarının güneş ve deterjan olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Biz karşımızdaki düşmanı tanıdık mı? Belli bir noktaya kadar tanıdık. Nedir bu düşman? Özelliği şu ki güneşten çok etkileniyor herhangi bir detarjandan çabuk etkileniyor ve anında parçalanıyor. O nedenle de normal kullandığımız sabun ve deterjan hemen ortadan kaldırıyor."