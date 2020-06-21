Ateş Çemberi Güneş tutulması sona erdi! İşte eşsiz görüntüler
Ay ve Güneş'in neden olduğu gökyüzü olayı 'Ateş Çemberi' Güneş tutulması için gerçekleşti. Ateş Çemberi' Güneş tutulması Türkiye'den görüldü. İşte 'Ateş çemberi' Güneş tutulması hakkında gereken bilmeniz her şey ve tutulmaya ilişkin kareler....
Yılın en önemli üçüncü gök olaylarından birisi olan 'Ateş Çemberi' Güneş tutulması yaşandı. Reuters haber ajansı tutulmaya ilişkin görselleri paylaştı.
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21 Haziran'da gerçekleşen 'Ateş Çemberi' Güneş tutulması sürecinde Ay Güneş'in yaklaşık yüzde 99'unu kapladı.
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Başka bir deyişle bu yüzden neredeyse tam güneş tutulması meydana geldi.
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Yılda bir kez meydana gelen tutulma Ay’ın Dünya’dan en uzak yörüngesinde olduğu zaman gerçekleşiyor.
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