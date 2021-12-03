'Ateistim' demişti İlyas Salman vasiyetini ilk kez açıkladı! Kemal Sunal sözü yürek burktu
Yıllar önce ateist olduğunu açıklayan Türk sinemasının emektar oyuncularından İlyas Salman vasiyetini ilk kez açıkladı.
'Hababam Sınıfı', 'Çöpçüler Kralı', 'Kibar Feyzo' ve 'Banker Bilo' gibi unutulmaz yapımlarda rol alan İlyas Salman, uzun bir aradan sonra Elif Ana’nın hayat hikayesinin anlatılacağı filmle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz haftalarda filmin basın toplantısına katılan Salman, canlandıracağı kötü karakter nedeniyle şimdiden seyircilere seslenerek, "Filmden sonra lütfen benden nefret etmeyin” açıklamasını yapmıştı.
Yeni bir projede yer almanın mutluluğunu yaşayan İlyas Salman, YouTube üzerinden yayınlanan 'Magazin Noteri' programının 2 Aralık Perşembe akşamı yayınlanan bölümüne konuk oldu.
Yeşilçam'daki dostluklarından da bahseden usta oyuncu, daha önce sarf ettiği ''Keşke Kemal Sunal ölmeseydi de ben ölseydim. O benim cenazeme gelseydi'' sözleri hakkında konuştu.