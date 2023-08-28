Atatürk'ün özel koleksiyondaki el yazısı notları ortaya çıktı! "Detaylı olarak incelediği görülüyor"
Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığından (ATASE) Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivlerine devredilen Atatürk Koleksiyonu'nda, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün el yazısı notları dikkati çekiyor.
ATASE'den, 20 Nisan 2020'den itibaren Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivlerine devredilen koleksiyonlardan tasnif süreci tamamlanan Atatürk Koleksiyonu dahil, 8 koleksiyon araştırmacılara açıldı.
Belgeler arasında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1907'de aldığı Orta Asya Türk tarihi, Hunlar, Göktürkler ve Uygurlarla ilgili de kısa notları yer alıyor.
Atatürk'ün, Göktürk Yazıtları'ndan Doğu Türklerine, Türklerin yaşam tarzlarından Kafkasya ve Anadolu'ya gelişlerine ve ilk kurulan Türk devletlerine ait bilgileri, Osmanlıca ve zaman zaman Latince harfleri kullanarak, derlediği görülüyor.
Tarihçi Prof. Dr. Osman Köse, belgelere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk tarihine olan ilgisinden bahsederek, şöyle konuştu: