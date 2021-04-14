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Atatürk'ün güderi ceketi açık artırmaya çıkıyor Osmanlı'ya ait mücevherler de öyle

Demirören Haber Ajansı
Atatürk'ün güderi ceketi açık artırmaya çıkıyor Osmanlı'ya ait mücevherler de öyle

Mustafa Kemal Atatürk'ün güderi ceketi, 18 Nisan günü açık artırmaya çıkıyor. Ceketin geliri Türk Eğitim Vakfı'na bağışlanacak.

Atatürk'ün güderi ceketi açık artırmaya çıkıyor Osmanlı'ya ait mücevherler de öyle

125 adet eserden oluşan çok sayıda ünlü koleksiyoner ve sanatseverin katılacağı 'Müzelik Eserler Müzayedesi' 18 Nisan Pazar günü online olarak gerçekleştirilecek.

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Atatürk'ün güderi ceketi açık artırmaya çıkıyor Osmanlı'ya ait mücevherler de öyle

Müzayedeyi düzenleyen firmanın kurucusu Hüseyin Kocabaş, müzelerde sergilenecek kadar önemli olan eserler arasında Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ceketinin bütün eserlerden ayrı olduğunu söyledi. 

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Atatürk'ün güderi ceketi açık artırmaya çıkıyor Osmanlı'ya ait mücevherler de öyle

Müzayedenin öne çıkan eserleri arasında, Sultan Abdülaziz Han'ın altın pırlantalı murassa enfiye kutusu, 'Altın Çağ' Bavyera Saray Ressamı Jacobus Potma'ya ait 1683 tarihli başyapıtı 'Lectio Religio, Sultan 3. Selim Han'ın tahta çıktığı sene Mescid-i Nebevi için yaptırdığı Puşide-i Şerife de yer alıyor.

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Atatürk'ün güderi ceketi açık artırmaya çıkıyor Osmanlı'ya ait mücevherler de öyle

 Ayrıca padişahlara ve saraya yapılmış tablolar, Osmanlı hanedan ailesinden çıkmış sultanlara ait mücevher ve sorguçlar, tuğralı gümüşler ve saray erkânına ait askeri eserler de satışa çıkarılacak. 

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