Atatürk'ün güderi ceketi açık artırmaya çıkıyor Osmanlı'ya ait mücevherler de öyle
Mustafa Kemal Atatürk'ün güderi ceketi, 18 Nisan günü açık artırmaya çıkıyor. Ceketin geliri Türk Eğitim Vakfı'na bağışlanacak.
125 adet eserden oluşan çok sayıda ünlü koleksiyoner ve sanatseverin katılacağı 'Müzelik Eserler Müzayedesi' 18 Nisan Pazar günü online olarak gerçekleştirilecek.
Müzayedeyi düzenleyen firmanın kurucusu Hüseyin Kocabaş, müzelerde sergilenecek kadar önemli olan eserler arasında Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ceketinin bütün eserlerden ayrı olduğunu söyledi.
Müzayedenin öne çıkan eserleri arasında, Sultan Abdülaziz Han'ın altın pırlantalı murassa enfiye kutusu, 'Altın Çağ' Bavyera Saray Ressamı Jacobus Potma'ya ait 1683 tarihli başyapıtı 'Lectio Religio, Sultan 3. Selim Han'ın tahta çıktığı sene Mescid-i Nebevi için yaptırdığı Puşide-i Şerife de yer alıyor.
Ayrıca padişahlara ve saraya yapılmış tablolar, Osmanlı hanedan ailesinden çıkmış sultanlara ait mücevher ve sorguçlar, tuğralı gümüşler ve saray erkânına ait askeri eserler de satışa çıkarılacak.