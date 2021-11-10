Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılında vatandaşlar Anıtkabir'e akın etti

Anıtkabir'i ziyaret edenlerden Kudret Yılmaz, Atatürk'ü ebedi istirahatgahında sadece bugün değil her fırsat bulduğunda ziyaret ettiğini söyledi. Her şeyi Atatürk'e borçlu olduğunu belirten Yılmaz, "İyi ki varmış, iyi ki Cumhuriyet'i kurmuş. Cumhuriyet'i ayakta tutmak benim ve benden sonraki neslin görevidir." dedi.