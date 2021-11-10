Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılında vatandaşlar Anıtkabir'e akın etti
Anıtkabir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yılı dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı devlet töreninin ardından vatandaşların ziyaretine açılan Anıtkabir'i, Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce vatandaş ziyaret etti.
Türk bayraklarıyla Atatürk'ün mozolesine gelen vatandaşlar, çiçek bıraktı, dua etti.
Askerlerin nöbet değişimini ilgiyle izleyen vatandaşlar, Anıtkabir Müzesi'ni gezebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
Anıtkabir'i ziyaret edenlerden Kudret Yılmaz, Atatürk'ü ebedi istirahatgahında sadece bugün değil her fırsat bulduğunda ziyaret ettiğini söyledi. Her şeyi Atatürk'e borçlu olduğunu belirten Yılmaz, "İyi ki varmış, iyi ki Cumhuriyet'i kurmuş. Cumhuriyet'i ayakta tutmak benim ve benden sonraki neslin görevidir." dedi.