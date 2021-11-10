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Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılında vatandaşlar Anıtkabir'e akın etti

Anadolu Ajansı
Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılında vatandaşlar Anıtkabir'e akın etti

Anıtkabir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yılı dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı.

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılında vatandaşlar Anıtkabir'e akın etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı devlet töreninin ardından vatandaşların ziyaretine açılan Anıtkabir'i, Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce vatandaş ziyaret etti.

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Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılında vatandaşlar Anıtkabir'e akın etti

Türk bayraklarıyla Atatürk'ün mozolesine gelen vatandaşlar, çiçek bıraktı, dua etti.

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Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılında vatandaşlar Anıtkabir'e akın etti

Askerlerin nöbet değişimini ilgiyle izleyen vatandaşlar, Anıtkabir Müzesi'ni gezebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

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Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılında vatandaşlar Anıtkabir'e akın etti

Anıtkabir'i ziyaret edenlerden Kudret Yılmaz, Atatürk'ü ebedi istirahatgahında sadece bugün değil her fırsat bulduğunda ziyaret ettiğini söyledi. Her şeyi Atatürk'e borçlu olduğunu belirten Yılmaz, "İyi ki varmış, iyi ki Cumhuriyet'i kurmuş. Cumhuriyet'i ayakta tutmak benim ve benden sonraki neslin görevidir." dedi.

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