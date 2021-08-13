Atatürk'ün bastonu açık artırmayla satışa çıkıyor! Elde edilecek gelirle ne yapılacağı belli
Mustafa Kemal Atatürk'e ait baston açık artırmayla satışa çıkıyor. Satıştan elde edilecek gelirle ne yapılacağı ise belli. Öte yandan Atatürk'ün bastonunun yanı sıra çok sayıda eser de müzayedede yerini alacak.
Türkiye-İran arasında en yoğun ilişkilerin yaşandığı 1932 yılında Şah Rıza Pehlevi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e hediye edildiği kaydedilen 92 santimetre boyundaki minyatürlü baston açık artırmayla satılıyor.
Bastonda Atatürk'ün tasvirinin yanı sıra Şahı Rıza Pehlevi, Cemşid, Keykavus, Behmen gibi liderlerin tasvirleri yer alıyor.
"Oyma sanatı kullanılmış"
Müzayedeyi düzenleyen firmanın kurucusu Hüseyin Kocabaş, "Müzayedenin en önemli parçası, Mustafa Kemal Atatürk'e ait Şah Rıza Pehlevi tarafından 1932 yılında Türkiye İran ilişkilerinin en yoğun olduğu dönemde hediye edilmiş minyatürlü baston. Baston sanatsal özellikleriyle ön plana çıkan bir eser. Sanatçısı tarafından oyma sanatıyla kullanılmış" dedi.
Kocabaş, sözlerine şu şekilde devam etti: "Müzayedemizde satışa sunduğumuz eserlerin hepsini teklif usulü satışa sunuyoruz. Fakat online bir satış olduğu için, sisteme bir giriş bedeli girmemiz gerekiyor.