Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yılı kutlandı! Vatandaşlar balkonlardan katıldı

Burada konuşan Başkan Yavaş, 101 yıl önce bugün Mustafa Kemal Atatürk ve Temsil Heyeti'nin en önemli ziyaretlerini Ankara'ya yaptığını söyleyerek, "Onları Ankara ve çevresinden gelerek karşılayan 35 bin kişi, hürriyet ve bağımsızlık sevdasını tüm dünyaya haykırdı. Bu sevda artık savunmanın sona erdiğinin, taarruz zamanının başladığının da habercisi oldu" diye konuştu.