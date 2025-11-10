Atatürk'ün 87. ölüm yıl dönümünde ünlülerden paylaşım!
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87'nci yıl dönümünde tüm yurtta anıldı. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından paylaştıkları duygusal mesajlarla Atatürk'e olan sevgi, saygı ve minnetlerini dile getirdi.
Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87'nci yıl dönümünde tüm yurtta ve sosyal medyada sevgi, saygı ve özlemle anıldı.
TÜRKİYE ATA'SINI SAYGIYLA ANDI
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda saat 09.05'te hayata gözlerini yummuştu.
Aramızdan ayrılışının 87'nci yıl dönümünde, yurt genelinde düzenlenen anma törenleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla Atatürk'e duyulan özlem ve minnet bir kez daha dile getirildi.
Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları duygusal paylaşımlarla Atatürk'e olan sevgilerini ifade etti.
ÜNLÜLERDEN DUYGUSAL PAYLAŞIMLAR
Sanat, spor ve televizyon dünyasından birçok isim, 10 Kasım'da paylaştıkları mesajlarla Atatürk'ü sevgi, saygı ve minnetle andı.