Atatürk'e benzeyen tiyatro oyuncusu Göksel Kaya'ya İsmail Saymaz'dan tepki geldi
Gazeteci İsmail Saymaz Twitter hesabından kendi hayatını Atatürk'e benzeterek hayatını sürdüren Göksel Kaya hakkında paylaşımda bulundu bir çok sosyal medya kullanıcısından destek aldı.
Gazeteci İsmail Saymaz kendini Atatürk'e benzeterek hayatını sürdüren Göksel Kaya hakkında tepkili bir paylaşımda bulundu. Saymaz, Göksel Kaya'nın yaptığı şeyin yanlış olduğunu savunarak bu durumun engellenmesi gerektiğini savundu. Bir çok sosyal medya kullanıcısı da İsmail Saymaz'ın bu tepkisine destek verdi.
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Mustafa Kemal Atatürk’e benzerliği ile dikkat çeken tiyatro oyuncusu Göksel Kaya'nın en son paylaştığı fotoğrafa tepki geldi.
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Göksel Kaya'nın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Gazeteci İsmail Saymaz'da tepkisini gösterdi.
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İsmail Saymaz paylaşımında "Nasıl Atatürk soyadını kullanmak yasaksa kendisini Atatürk’e benzeterek hayatını sürdüren bu adam da engellensin. Ayıp artık." ifadelerini kullandı.
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