Atatürk'e benzeyen tiyatro oyuncusu Göksel Kaya'ya İsmail Saymaz'dan tepki geldi

Gazeteci İsmail Saymaz kendini Atatürk'e benzeterek hayatını sürdüren Göksel Kaya hakkında tepkili bir paylaşımda bulundu. Saymaz, Göksel Kaya'nın yaptığı şeyin yanlış olduğunu savunarak bu durumun engellenmesi gerektiğini savundu. Bir çok sosyal medya kullanıcısı da İsmail Saymaz'ın bu tepkisine destek verdi.