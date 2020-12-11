Atatürk tarım arazileri için yaptırmıştı Gölbaşı Barajı kuru haliyle şaşırtıyor

1 milyondan 100 bine: Tarımın değerinin salgın sürecinde daha iyi anlaşıldığını belirten Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç, "Bizim tarım yapmamız için suya ihtiyacımız var. Su olmadan hiçbir şey yapamayız. Biz bunu yetkililere izah ettik. Gölbaşı göleti 1 milyon metreküp su alıyorsa şu an 100 bin metreküp su alıyor. " dedi.