Atatürk tablosuyla geldi İmamoğlu'na Saraçhanede'de sevgi seli
31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun makam odasına astığı ancak mazbatasının geri alınmasının ardından kaldırılan Atatürk tablosu tekrar odasına asıldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden sonra, 23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminde de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu, İl Seçim Kurulundan mazbatasını aldı.
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İmamoğlu daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Saraçhane’deki binasında görevi vekaleten yürüten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan devraldı.
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Devir teslim töreninde vekaleten görevi yürüten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya görevini, Ekrem İmamoğlu’na devretti. Yerlikaya, başkanlık mührünü İmamoğlu’na verdikten sonra kısa bir açıklama yaptı.
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Vali’den sonra konuşan İmamoğlu, görevi kendisine devreden valiye teşekkür etti.
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