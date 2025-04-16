Atatürk Özgür Özel’e Ne Derdi?

“Özgür Özel için; siyasi kaosu, ortamı yumuşattı.

Özgür Özel tepkilerin minimize edilmesini sağladı.

Özgür Özel eylemleri sonlandırdı.”

Nidaları yükseliyor…

İNANIRSAN

Bu muhalifler, kaos severler, yakılsın, yıkılsın, yangınlar çıksın diye bekleyenler, sertlikle bilenenler

Nasıl yatışacak?

Ne istiyorlar? 1995 yılında Gazi Mahallesi ve Ümraniye Mustafa Kemal Mahallesinde yaşananlar ve Taksim de Gezi Parkında olanlar daha hala bu kadar tazeyken CHP Genel Başkanı Özgür Özel sorumlu davranmalıdır. CHP’nin sokak ve caddelerde polisle çatışan, polise taş atan, polise hakaret eden gençlere ihtiyaç yokken,

Diğer tarafta da nezaretteki o gençler… Mahalleri ayrıştıran söylemler…

Marketleri, bakkalları,

Cafeleri, restoranları,

Ayrıştırmak… Cumhur İttifakı’nı destekleyen ya da yakınlık gösterenlere de selam boykotu.

Dini hassasiyeti yüksek olanların aşağılanması, küçük görülmesi… “Cahil ve görgüsüzler” iddialarına destekçi sayısının arttırılması… Az kullanılmış ikinci el beyinlerinde bu gazla hareket etmesi daha şimdiden toplumda ayrışmayı doğurdu.

Özgür bey sert sertle bilenir zannediyor.

Özgür bey sertlikle kaotik ve ortam oluşturuyor.

Bu rota yanlıştır. CHP bu kafayla devam ettiği sürece Cumhur İttifakının kaybetmesi ve CHP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması, ancak rüyadır.

Bu millet milli ve manevi değerlere bağlıdır. Bu millet yerlidir. Karı-koca kavga eder ama kapı çalınca hiçbir şey olmamış gibi davranır ya…

İşte bu kadim coğrafyanın insanları da öyledir.

Kan içer, kızılcık şerbeti der…

Özgür Özel gibi başkalarına İngiliz Başbakanı’na ülkesini şikâyet edip, üstüne de kendilerine destek vermediği için sitem etmez.

“Kendimizi yalnız hissediyoruz.” “Kendimizi terk edilmiş hissediyoruz” demek nedir?

Cumhur İttifakı gücünü milletten alan, dış kaynaklardan beslenmeyen, başka ülke liderleriyle flört etmeyen hatta gerektiğinde başka ülke liderlerine ayar çeken güçlü bir yapıdır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu günleri görseydi Özgür Özel’e ne derdi?

Samsun’dan başlayan, Erzurum ve Sivas’a uzanan Millî Mücadele öykümüzün amacı düşmanlara karşı, işgalcilere karşı yapılan direniş ve ülkemizin yükselişini sağlamakken,

CHP’nin Genel Başkanı olarak sen nerede duruyorsun?

Safını belirle Özgür Özel derdi.

Sen hangi işgalcilere,

Hangi düşmanlara,

Hangi yabancı ülke liderlerine,

Destek veriyorsun!

Sen benim emanetime ihanet ediyorsun derdi…

Sapanca’da Bungalov Kâbusu

Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için Sapanca’da bungalov kiralayan bir aile, yatak odasında ampul içine gizlenmiş ve jakuziyi de gören konumda olan gizli kamerayı fark etti.

Para verip hizmet almak, dinlenmek isterken, ailenizle huzurlu ve sakin bir tatil yapmayı planlarken başınıza bu korkunç olay geliyor. Ailecek gizli kameraya alınıyorsunuz.

Kâbus…

Sakarya Valiliği konuya ilişkin harekete geçerek, konuyla ilgili olarak yetkili kolluk kuvvetleri ve ilgili idari birimleri de görevlendirdi. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınması, Mahremiyet ihlallerinin önlenmesi, Vatandaşların konaklama yaparken nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda detaylı uyarıların yapılması kaçınılmazdır.