BIST 1.455
DOLAR 8,55
EURO 10,38
ALTIN 512,16

Atatürk Kültür Merkezi'nin ilk fotoğrafları yayınlandı

Demirören Haber Ajansı
Atatürk Kültür Merkezi'nin ilk fotoğrafları yayınlandı

TAKSİM'de yapımına devam edilen Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatı önündeki demir panolar kaldırıldı. Panoların kaldırılmasıyla AKM'nin ön cephesi ortaya çıktı.

Atatürk Kültür Merkezi'nin ilk fotoğrafları yayınlandı

TAKSİM'de yapımına devam edilen Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatı önündeki demir panolar kaldırıldı. Panoların kaldırılmasıyla AKM'nin ön cephesi ortaya çıktı.

114
Atatürk Kültür Merkezi'nin ilk fotoğrafları yayınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan AKM'nin yapımı devam ediyor.

214
Atatürk Kültür Merkezi'nin ilk fotoğrafları yayınlandı

Çalışmalar hızla sürerken, AKM'nin Taksim'e bakan bölümündeki demir panolar ve bez afiş kaldırıldı.

314
Atatürk Kültür Merkezi'nin ilk fotoğrafları yayınlandı

Panoların kaldırılmasıyla Atatürk Kültür Merkezi'nin Taksim Meydanı'na bakan tarafı ön plana çıktı. Binadaki çalışmalar ve panoların sökümü havadan da görüntülendi.

414