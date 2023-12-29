Atatürk kararı sonrası harekete geçen Fenerbahçeli yıldızlardan ard arda paylaşımlar

YILDIZ FUTBOLCULARDAN ART ARDA PAYLAŞIMLAR

Fenerbahçeli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'tan Atatürk ile ilgili paylaşımlar geldi. İrfan Can Kahveci, Atatürk'ün siluetinin yer aldığı bir tişörtle fotoğrafını paylaştı ve "." koydu. Mert Hakan Yandaş ise, Fenerbahçe taraftarının Atatürk için yaptığı koreografileri paylaştı.