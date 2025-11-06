BIST 11.073
Atatürk için mevlüt okutulacak olması Mehmet Boynukalın'ı rahatsız etti

Kocaeli Müftülüğü, 10 Kasım'da tüm camilerde Atatürk, şehit ve gaziler için Mevlid-i Şerif okutulacağını duyurdu. Kararın ardından eski Ayasofya Baş İmamı Mehmet Boynukalın, ''Müslüman olmayana rahmet okumak caiz değildir'' paylaşımı yaparak duruma tepki gösterdi.

Atatürk için mevlüt okutulacak olması Mehmet Boynukalın'ı rahatsız etti - Resim: 1

Kocaeli Müftülüğü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım Pazartesi günü saat 12.30'da, il genelindeki tüm camilerde Atatürk, şehitler ve gaziler için Mevlid-i Şerif okutulacağını duyurdu.

Atatürk için mevlüt okutulacak olması Mehmet Boynukalın'ı rahatsız etti - Resim: 2

İLÇE MÜFTÜLÜKLERİNE TALİMAT

Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu imzalı resmi yazıyla ilçe müftülüklerine gönderilen talimatta, etkinliğin 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında gerçekleştirileceği bildirildi.

Atatürk için mevlüt okutulacak olması Mehmet Boynukalın'ı rahatsız etti - Resim: 3

BOYNUKALIN RAHATSIZ OLDU

Kararın ardından, eski Ayasofya Baş İmamı Mehmet Boynukalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki topladı. 

Atatürk için mevlüt okutulacak olması Mehmet Boynukalın'ı rahatsız etti - Resim: 4

Boynukalın, "Müslüman olmayana rahmet okumak caiz değildir. Bu konuda bütün İslam alimleri ittifak etmiştir" ifadelerini kullanarak, Kocaeli Müftülüğü'nün anma programını hedef aldı.

