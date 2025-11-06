Atatürk için mevlüt okutulacak olması Mehmet Boynukalın'ı rahatsız etti
Kocaeli Müftülüğü, 10 Kasım'da tüm camilerde Atatürk, şehit ve gaziler için Mevlid-i Şerif okutulacağını duyurdu. Kararın ardından eski Ayasofya Baş İmamı Mehmet Boynukalın, ''Müslüman olmayana rahmet okumak caiz değildir'' paylaşımı yaparak duruma tepki gösterdi.
Kocaeli Müftülüğü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım Pazartesi günü saat 12.30'da, il genelindeki tüm camilerde Atatürk, şehitler ve gaziler için Mevlid-i Şerif okutulacağını duyurdu.
İLÇE MÜFTÜLÜKLERİNE TALİMAT
Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu imzalı resmi yazıyla ilçe müftülüklerine gönderilen talimatta, etkinliğin 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında gerçekleştirileceği bildirildi.
BOYNUKALIN RAHATSIZ OLDU
Kararın ardından, eski Ayasofya Baş İmamı Mehmet Boynukalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki topladı.
Boynukalın, "Müslüman olmayana rahmet okumak caiz değildir. Bu konuda bütün İslam alimleri ittifak etmiştir" ifadelerini kullanarak, Kocaeli Müftülüğü'nün anma programını hedef aldı.