Atatürk için mevlüt okutulacak olması Mehmet Boynukalın'ı rahatsız etti

Kocaeli Müftülüğü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım Pazartesi günü saat 12.30'da, il genelindeki tüm camilerde Atatürk, şehitler ve gaziler için Mevlid-i Şerif okutulacağını duyurdu.