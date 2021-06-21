Atatürk için koşa koşa geldiler silüetle hatıra fotoğrafı çektiler
Ardahan'da her yıl güneşin gölgeleme açısıyla gerçekleşen Atatürk silüeti için yine akın akın ziyaretçi geldi.
ARDAHAN'ın Damal ilçesinde, 'doğal mucize' olarak nitelendirilen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti, Karadağ sırtlarında görülmeye başlandı. Atatürk'ün silüetini izleyenler, 'doğal mucize'yi görmeye geldiklerini söyledi.
Her yıl 15 Haziran-15 Temmuz'da 17.55-18.10 saatlerinde ortaya çıkan Atatürk silüeti, Ata Mahallesi'nden izlenebiliyor.
Havanın dün güneşli olmasıyla Atatürk silüeti, Karadağ sırtlarında belirdi. 'Doğal mucize' olarak nitelendirilen görüntüyü görmek isteyenler ise bölgeye akın etti.
Ardahan Devlet Hastanesi'nde görevli bir grup uzman doktor ve sağlık çalışanı da Atatürk’ün silüetini izlemek için Ata Mahallesi'ne geldi. Hatıra fotoğrafı çektiren doktorlar, çok mutlu olduklarını söyledi. Aileler de Atatürk silüetini görmeye çocuklarıyla geldiklerini dile getirdi.