Atatürk için koşa koşa geldiler silüetle hatıra fotoğrafı çektiler

Ardahan Devlet Hastanesi'nde görevli bir grup uzman doktor ve sağlık çalışanı da Atatürk’ün silüetini izlemek için Ata Mahallesi'ne geldi. Hatıra fotoğrafı çektiren doktorlar, çok mutlu olduklarını söyledi. Aileler de Atatürk silüetini görmeye çocuklarıyla geldiklerini dile getirdi.