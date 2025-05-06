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Atatürk Havalimanı tarihi dönüşüme başlıyor! Erdoğan imzayı attı

Atatürk Havalimanı tarihi dönüşüme başlıyor! Erdoğan imzayı attı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan kararla, Atatürk Havalimanı Terminal Binaları “teknopark” ilan edildi. Bilişim Vadisi'ne bağlı kurulan teknopark, “Terminal İstanbul” markasıyla dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olarak hizmet sunacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla, Atatürk Havalimanı Terminal Binaları Teknopark statüsüne kavuştu. Terminal İstanbul markasıyla dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olmayı hedefleyen bu proje, Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon alanındaki iddiasını daha da güçlendirecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Bu tarihi adımla İstanbul’un küresel bir girişimcilik merkezi haline geleceğini ifade etti.

Atatürk Havalimanı tarihi dönüşüme başlıyor! Erdoğan imzayı attı - Resim: 0

TÜRKİYE TEKNOLOJİ ÜSSÜ OLUYOR!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Havalimanı Terminal Binalarının “teknopark” ilan edilmesiyle ilgili, ''Binlerce teknoloji girişimi bu merkezde doğacak, büyüyecek ve yatırımcılarla buluşacak.

Kamu ve özel sektörden çok sayıda paydaş kurumla birlikte İstanbul’u küresel düzeyde bir girişimcilik merkezi yapacağız.

Atatürk Havalimanı tarihi dönüşüme başlıyor! Erdoğan imzayı attı - Resim: 1

Bu dev merkezde kuracağımız bilim merkezi, yazılım ve yapay zeka okulu ile teknoloji atölyeleri de farklı yaş gruplarına ev sahipliği yapacak.'' ifadelerini kullandı.

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