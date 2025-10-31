Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi şahane oldu! Cumartesi açılıyor son haline bakın
Atatürk Havalimanı, Türkiye'nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı olarak organize edilerek Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ismini aldı. Herkesin sabırsızlıkla beklediği millet bahçesi için geri sayım tamamlanmak üzere. Atatürk Havalimanı millet Bahçesi'ni yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, ‘Türkiye’nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı’ olarak organize ettiği ve halkın kullanımına hazır hale getirdiği Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı bir törenle açılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da katılacağı açılışın ardından, vatandaşlar için 2 gün boyunca devam edecek çeşitli etkinlikler yapılacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ni ‘Türkiye’nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı’ olarak yeniden düzenledi. Sadece yeşil alan büyüklüğü 1 milyon 215 bin metrekare alana ulaşan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde, aynı anda 165 binden fazla kişinin barınabileceği afet toplanma alanı da yer alıyor.
Millet bahçesinin açılışını yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirecek. “İstanbul’un Nefesi Milletin Bahçesi” temalı törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katılacak. Törenin ardından millet bahçesinde vatandaşlar için 2 gün sürecek çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Çocuklar için ikramlar ve Sıfır Atık uygulamalarının yanı sıra çeşitli atölye etkinlikleri yapılacak.
1 MİLYON 215 BİN METREKARE YEŞİL ALAN
Yeni millet bahçesinde vatandaşların aileleriyle vakit geçirebileceği, içinde sergi salonu, atölyeler, 4 aşevi, 4 lokanta, 4 çarşı, 4 kütüphanenin yer aldığı 72 bin 128 metrekare alanda inşa edilen 2 külliye binası da yer alıyor. 1 milyon 215 bin metrekare yeşil alan bölümünde 20 bin 399 ağaç, 1 milyon 182 bin 816 metrekare çim alan, 28 bin kişilik etkinlik çayırı bulunuyor.