Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi şahane oldu! Cumartesi açılıyor son haline bakın

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, ‘Türkiye’nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı’ olarak organize ettiği ve halkın kullanımına hazır hale getirdiği Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı bir törenle açılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da katılacağı açılışın ardından, vatandaşlar için 2 gün boyunca devam edecek çeşitli etkinlikler yapılacak.