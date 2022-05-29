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 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi oluyor! Fethin 569. yılında İstanbul'a dev yatırım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 569. yılı kutlamaları kapsamında Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise 5. büyük parkı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin fidan dikim törenine katılıyor.

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Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olacak olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk fidanları, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin katılımıyla toprakla buluşuyor. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki 5 milyon 61 bin metrekarelik alanda İstanbul'un fethini temsilen 145 bin 300 ağaç dikilecek. Ağaçların bazılarının 40-50 yaşında olduğu belirtildi.

Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılan ve şehre adeta yeni bir akciğer olacak Millet Bahçesi'ne yüzbinler akın etti. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi alanınaCumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da geldi. Erdoğan çifti Millet Bahçesi'nin ilk fidanlarını dikti...

Mehteran konseriyle başlayan fetih şöleninde Türk Yıldızları gösteri yaptı. Yücel Arzen'in konser verdiği şölende vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla seslendirilen türkülere ve ezgilere eşlik etti.

Fetih şöleni için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde, üzerinde "İstanbul'un Fethi'nin 569. Yıldönümü Kutlamaları" ve "Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreni" kutlamaları yazan dev platformlar kuruldu. Kutlamalara katılmak için Türkiye'nin dört bir yanından gelen çok sayıda vatandaş, oluşturulan kontrol noktalarından geçerek alanı doldurdu.

Şölen alanının bir çok noktasına büyük Türk bayrakları ile Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri asıldı. Öte yandan trafik ekipleri, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne giden güzergahta kontrol noktaları oluşturdu. Polis ekipleri, kontrol noktalarında durdukları araçlara nereye gideceklerini sorarak, yönlendirmede bulundu. Atatürk Havalimanı'nın girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı vatandaşlar, araçlarını yol kenarında bırakarak kutlama alanına yürüyerek ilerledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne dönüşüyor
Foto Galeri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne dönüşüyor Galeriye Gözat
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