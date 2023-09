Atatük Hayatta Olsaydı O Genç Adama Ne Ceza Verirdi?

Liseli gencin yaptığı densizliği gördünüz.. Atatürk fotoğrafını orasına burasına sürerek kendi aklınca aşağılıyor.. Sonra bu anları sosyal medyada paylaşıyor.. Destekleyen, ‘aferim evladım ne güzel sürtmüşsün o resmi üstüne başına’ diyen bir kişi, ilaç için bir tek kişi var mı?... Ya hu bu memlekette Atatürk’e en sert eleştiriler yapıldığında bile iyi-kötü bu eleştiriyi yapanı savunanlar çıkardı.. Bu genç adamın yaptığı hareketi destekleyen bir Allah’ın kulu olmadı.. Neden?.. Çünkü rasyonel zeka ile böyle bir tavrın olumlu karşılanması mümkün değil..

Bak genç kardeşim.. (Ve bu genç kardeşim gibi Atatürk’e öfke ile büyütülmüş yetiştirilmiş yavrularım..) Benim, sizin öğretmenleriniz yaşında oğlum var.. Yani, sözlerimi bir baba nasihati gibi alabilirsiniz.. Üstelik de Tek Parti dönemi zulmünü Akit Gazetesi’nde korkusuzca dile getirmiş biri olarak benim sözlerimin Twitter’da size ayar veren çok bilmişlerden daha kıymetli olduğunu söylememe gerek yok sanırım..

Atatürk tartışılmaz değildir.. Tartışabiliriz elbette. Dahası tartışmalıyız da zaten.. Atatürk de ancak bunu isterdi. Aralarında kendisinin de olduğu herkesin ve her şeyin açıklıkla tartışılmasını isterdi.. Ama bunu zekice yapmalıyız.. Böyle salakça değil..

17 yaşına gelmiş bir gencin sosyal medyada Atatürk hakkında konuşması beni çok heyecanlandırırdı açık söylemek gerekirse.. Övmesi de bir takım politikalarını eleştirmesi de.. Ama resmini alıp orasına burasına sürtmesi sadece hayal kırıklığı benim için.. Söylenecek sözler biriktirin ve çıkın söyleyin.. Sonra sizin sözlerinize karşı tezler ileri sürsünler sizin söylediklerinizi çürütsünler.. Siz daha çok çalışın. Tezlerinizi besleyecek kaynaklardan yeni bilgiler öğrenin ve sözlerinizi çürüten arkadaşlarınızın karşısına yeni sözlerle çıkın… Şiddet olmadan.. Hakaret olmadan.. Aşağılama olmadan…

“Ama Ersoy Abi sevmiyorum Atatürk’ü zorla mı?”

Arkadaşım.. Sevgi ya da nefret gibi keskin uçlu duygular geliştirmeden önce tanı Atatürk’ü tanı.. Anla.. İnan bana duygularını besleyecek kadar bilgi sahibi değilsin Atatürk hakkında.. Ezberletilmiş slogan cümlelerle tanımışsın.. Ha ben yanılıyorum. Sen çok iyi tanıyorsun ve sonuç itibariyle sevmiyorsun.. Tamam .. O zaman çık ve kamuoyuna neden sevmediğini anlat.. İkna et o insanları.. Fotoğrafına saygısızlık yapmadan ama.. Sadece anlatarak..

Şimdi sen bu densizliği yaptın ve ne oldu biliyor musun?.. Bizim mahallenin bakkalından Megastar Tarkan’a kadar herkesi yeniden Atatürk’ün etrafında birleştirdin.. Aynı zamanda da Atatürk’ü eleştirenlerin boş-beleş insanlar olduğu inancının yerleşmesini sağladın.. Ne hedeflediysen o amaca hizmet etmedi yani ..

Bir şey daha var.. Bugün Fatih Tezcan yazdı onu da.. Çok doğru.. “…Sen onların sevdiklerine saygısızlık yapma ki onlar da senin sevdiğine saldırmasınlar, senden olanlara genelleme yapmasınlar….”

Gelelim bu işin müeyyidesine.. Görüntüyü izlediğim ilk anda X’e attığım mesaj şuydu; “...bizim büyük imtihanımız. Hadi bakalım bu gence ceza verin şimdi..” Nasıl diyordu Nazım Hikmet; “..Bu yaptığı iş ayıp..” Evet ayıp.. Densizlik.. Terbiyesizlik.. Cahillik.. Peki ama cezası ne?.

Bu paylaşımdan rahatsız olan herkes bu gencin tutuklanmasını istemiş.. Peki sonra ne olacak?.. İçeriden çıkınca bu çocuk artık Atatürk’e hayran mı olacak?.. Döve döve mi sevdireceksiniz Atatürk’ü?... Olması gerekeni söyleyeyim.. Bugünlerde can güvenliği bakımından tutuklu olması iyidir.. Çünkü dışarıda olursa saçma sapan bir saldırının hedefi olabilir.. Ama genel olarak söylemek gerekirse bu genç adamın hapis cezasına değil eğitime ihtiyacı var… Bizim yargı sistemizizde karşılığı yok evet ama bir karşılık bulunabilir istenirse.. Hem bir kütüphanede kamu görevi hem de her hafta seçilmiş bazı kitapların özetlerini teslim etme mecburiyeti… Söylendiği gibi NUTUK falan değil.. Mesela Beyaz Zambaklar Ülkesinde.. Grigory Petrov’un.. Peşinden “Sineklerin Tanrısı” William Golding’in.. Böyle kitaplar.. Okuyup anlasa.. Dünyaya bambaşka bakacak zaten.. Çocuk hatalı kodlanmış.. Onu tutuklamak tamamen kaybetmek anlamına gelir.. İstenen buysa bilemem. Ama kazanmak öncelikli olmalı değil mi?.. Atatürk hayatta olsaydı böyle yapardı…