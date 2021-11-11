Ataşehir'deki samuray vahşeti! İfadesi ve evinden çıkanlar kan dondurdu
ATAŞEHİR'deki samuray kılıçlı cinayetin katil zanlısı, savcılık ifadesinde kan donduran cinayetin ayrıntılarını anlattı. Kolay olduğu gerekçesiyle öldürmek için bir kadını seçtiğini söyleyen cani, Başak Cengiz'e kılıçla 4-5 kez vurduğunu söyledi. Zanlının evinde 15 tane kılıç bulundu.
İstanbul Ataşehir'de tanımadığı Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz, "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan tutuklandı. 27 yaşındaki cani, savcılık ifadesinde cinayeti tüm ayrıntılarıyla anlattı.
Cinayet öncesi kılıcı çantaya koyarak aşağı indiğini söyleyen Boz, "İnmeden önce kafamda kolay olduğunu düşünerek, bir bayan şahsı bıçaklamayı düşündüm" dedi.
Boz, "Sitenin önündeki kaldırımda bir müddet yürüdüm, bayan bir şahsın gelmesini bekledim. Daha sonra bir bayan şahsın kaldırımda yürüdüğünü gördüm, bu bayanın arkasından yürüdüm" diye konuştu.
Kılıçla Başak Cengiz'e 4-5 kez vurduğunu söyleyen katil zanlısı, ifadesine şöyle devam etti:
"Bayan şahıs yere düştü ve birkaç kez ses geldi. Ne dediğini hatırlamıyorum. Tekrardan hızlıca koşarak elimde kılıcım ile birlikte ikametime gittim. İkametime girince kılıcım kanlı olduğum için banyoda yıkadım. Yarım saat sonra polis memurları geldi."