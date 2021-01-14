Ataşehir'deki dehşet evi görüntülendi! Ellerini ve ayaklarını bağlayıp evi ateşe verdi

15 gün önce dövmüş

Yangın sonrası daire kullanılamaz hale gelirken, binada yaşayanlar yaşadıklarını anlattı. Alev Ş.'nin komşularından Ayşe Soysal, "15 gün önce bu adam kızı dövmüş. Elleri ayakları kan içindeydi. Yöneticiye beraber kızı adamın elinden kurtardık. Adamı eve kilitledik. Ben kızla uğraşırken, bizim polisi aradığımızı duyunca adam kaçmış. Bir hafta sonra da kapı ardına kadar açıktı. Ben yine bir şey oldu zannettim. Yöneticiyi çağırdım. Onunla beraber içeri girdik. Kapı zaten zorlanmıştı o gün. Daha sonra biz kızı arayınca sevgilisi, 'kız benimle sorun yok' dedi. Dün de yangını duyduk." diye konuştu.