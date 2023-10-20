Ataşehir'de rezidans yangını! 'Modern İnşaat' yanıyor, bölgeden yoğun dumanlar yükseliyor

İstanbul Ataşehir'de bulunan bir rezidansta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangının kontrol altına alınması için çabaları devam ediyor.

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İstanbul Ataşehir Atatürk Mahallesi Gülnihal Sokak'ta yapımı süren, 'Modern İnşaat'a ait bir rezidansta henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangının kontrol altına alınması için çabaları devam ediyor.

Bölgeden yükselen yoğun dumanlar ilçenin birçok noktasından görülüyor. Sosyal medyada yer alan iddiaya göre, rezidansın en üst katında işçiler mahsur kaldı.

Ayrıntılar gelecek...