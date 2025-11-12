BIST 10.639
Ataşehir'de 5 araç birbirine girdi: 3'si ağır 6 yaralı

Ataşehir'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde sebze ve meyve yüklü kamyonet ile 4 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağanak nedeniyle ekiplerin güçlükle müdahale ettiği kazada yaralanan 2'si ağır 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otoyolda trafik bir süre tek şeritten sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Araçların yoldan çekilmesinin ardından otoyolda ulaşım normale döndü.

